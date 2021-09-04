Иммунолог дал советы по использованию многоразовой медицинской маски

Срок службы многоразовых медицинских масок определяется перечнем факторов, но всегда стоит учитывать, что точно определить степень защиты средства невозможно, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Он уточнил, что если говорить про одноразовую маску, то ее срок годности составляет два-три часа, после чего средство защиты становится опасным для своего носителя и требует утилизации.

Многоразовые маски - это не медицинские изделия, а просто элемент одежды. Они не стандартизированы с точки зрения борьбы с инфекцией и вирусами, поэтому сложно спрогнозировать, как они работают. Здесь есть только одно общее правило, что все зависит от интенсивности использования маски. Суммарно в день время ношения маски не должно превышать четыре часа. Если больше, то там уже непредсказуемые эффекты, - поделился иммунолог в ходе беседы с радио Sputnik.

Крючков рекомендовал стирать многоразовую маску в день ее пользования.

Если человек носит многоразовую маску пять дней в неделю, то она может прослужить долго. С учетом ежедневной стирки и неиспользования маски в некоторые дни недели она может полгода или даже 8-10 месяцев прослужить. Если человек каждый день использует и каждый день стирает, то срок службы снижается. Все зависит от интенсивности использования и материалов. Важен предельный срок службы материалов, - рассказал собеседник.

Кроме того, добавил эксперт, некоторые подобного рода изделия совсем не задерживают вирусы и бактерии, поскольку выполнены из неподходящего материала. Следовательно, обычная одноразовая маска может быть гораздо эффективнее в качестве средства защиты, нежели приобретенное в магазине изделие.