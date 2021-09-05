Сколько заработали казахстанские спортсмены на Паралимпиаде в Токио

4 сентября на Паралимпиаде в Токио выступил последний представитель сборной Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Единственный золотой призер в составе сборной — пауэрлифтер Давид Дегтярев получит от государства 250 тысяч долларов. Завоевавшие "серебро" Ануар Сариев, Зарина Байбатина и Темиржан Даулет пополнят свой счет на 150 тысяч каждый. Пловец Нурдаулет Жумагали за свою "бронзу" получит 75 тысяч долларов.

Раушан Койшыбаева в пауэрлифтинге стала четвертой и получит от государства 30 тысяч долларов.

Занявшие пятые места пауэрлифтеры Рахметжан Хамаев и Алина Солодухина, дзюдоистка Жанбота Аманжол и таеквондист Нурлан Домбаев получат по 10 тысяч. А завершившие Паралимпиаду шестыми Ержан Салимгереев, Сиязбек Далиев и Дастан Мукашбеков получат по пять тысяч.

Общая сумма выплат спортсменам по итогам Паралимпиады составит 860 тысяч долларов.