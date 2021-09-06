Более 3800 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 сентября 2021 года. Согласно статистике, в стране заметно снизилось число новых случаев коронавируса. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 671 человека. Так, в Шымкенте цифра уменьшилась вдвое, в Алматы - на 84 человека, в Актюбинской области всего 67 против вчерашних 293, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3897 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀
Всего в стране подтверждено 816 896 случаев.
В Казахстане 4982 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровело 721 627 человек от COVID-19.
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