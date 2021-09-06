Более 3800 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 сентября 2021 года. Согласно статистике, в стране заметно снизилось число новых случаев коронавируса. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 671 человека. Так, в Шымкенте цифра уменьшилась вдвое, в Алматы - на 84 человека, в Актюбинской области всего 67 против вчерашних 293, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3897 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀

в городе Нур-Султан – 330,

в городе Алматы – 1085,

в городе Шымкенте – 79,

в Акмолинской области – 234,

в Актюбинской области – 67,

в Алматинской области – 279,

в Атырауской области – 120,

в ВКО – 148,

в Жамбылской области – 95,

в ЗКО – 83,

в Карагандинской области – 492,

в Костанайской области – 215,

в Кызылординской области – 79,

в Мангистауской области – 209,

в Павлодарской области – 255,

в СКО – 74,

в Туркестанской области – 53.

Всего в стране подтверждено 816 896 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4982 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 549,

в городе Алматы - 613,

в городе Шымкенте - 552,

в Акмолинской области - 278,

в Актюбинской области - 58,

в Алматинской области - 152,

в Атырауской области - 601,

в ВКО - 131,

в Жамбылской области - 159,

в ЗКО - 5,

в Карагандинской области - 1013,

в Костанайской области - 73,

в Кызылординской области – 159,

в Мангыстауской области - 193,

в Павлодарской области - 267,

в СКО - 120,

в Туркестанской области - 59.

Всего в стране выздоровело 721 627 человек от COVID-19.