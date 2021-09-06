Более 229 млрд тенге надбавок выплачено медикам с начала пандемии

Фонд социального медицинского страхования отчитался об итогах финансирования мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и озвучил переход к новой модели финансовой поддержки медицинских работников, сообщает zakon.kz.

Говоря об итогах 1 полугодия 2021 года, необходимо отметить роль Фонда в финансировании мероприятий в предотвращении распространения COVID-19, диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией.

Всего на финансирование мероприятий в рамках борьбы с КВИ за 1-е полугодие направлено 219 млрд тенге, в том числе 197,6 млрд тенге за счет средств ГОБМП, 21,4 млрд тенге – за счет ОСМС. Из них выплачено за медицинские услуги 112,8 млрд тенге, а надбавки медработникам, задействованным в мероприятиях по борьбе с COVID, составили 106,2 млрд тенге.

Как напомнил глава Фонда, финансовая поддержка медикам оказывается с марта 2020 года в виде надбавок за риск заражения коронавирусной инфекцией по трем группам риска: I группа – 850 тыс. тенге; II группа – 425 тыс. тенге; III группа 212,5 тыс. тенге. Всего на эти цели по июнь текущего года направлено порядка 229 млрд тенге.

При этом было отмечено, что благодаря приоритетной вакцинации медиков с февраля текущего года (охват почти 100%) удалось значительно снизить риски заболевания среди них. В связи с чем выплата надбавок за риск заражения в августе-сентябре будет проводиться в размере 50% от установленных значений для каждой группы риска. (I группа – 425 тыс. тенге; II группа – 212,5 тыс. тенге; III группа – 106,25 тыс. тенге).

В соответствии с поручением Главы государства, данного на расширенном заседании, взамен системе надбавок дальнейшее стимулирование медиков с октября текущего года будет осуществляться согласно Правилам поддержки и мотивации медицинских работников, которые будут действовать вне зависимости от эпидситуации. председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Болат Токежанов

Доплату за работу в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 будут получать:

врачебный, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, провизорных и карантинных стационаров;

врачи-реаниматологи;

врачебный персонал, средний медицинский персонал и водители СМП, мобильных бригад ПМСП, медицинской авиации;

работники приемных отделений экстренных стационаров, организаций ПМСП,; а также работники здравоохранения, обеспечивающие карантинный режим на блок-постах;

врачи-вирусологи и лаборанты-вирусологи СЭС; врачи-бактериологи и лаборанты-бактериологи СЭС, врачи и СМП по приему и отбору проб СЭС, водители, санитарки и дезинфекторы СЭС.

Доплата за профессиональные риски будет вестись с применением поправочного коэффициента к установленным размерам должностного оклада для 14 служб.

Помимо вышеперечисленных служб к ним добавятся медицинские работники службы родовспоможения, педиатрической службы стационара, пульмонологической службы, ядерной медицины, службы лучевой диагностики, патологоанатомической службы, службы ПМСП.

В связи с этим изменением зарплата будет увеличена по приоритетным специальностям врачей и средних медицинских работников (размер доплат составит от 1,5 до 6 минимальных зарплат или от 63 750 тенге до 255 000 тенге).