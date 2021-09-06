Медведица напала на пятилетнюю девочку в Костанайской области

Инцидент произошел 5 сентября на базе отдыха "Радуга", сообщает zakon.kz.

Медведица содержалась в клетке на территории базы. Мама с девочкой захотели покормить животное. Сначала медведица отреагировала мирно. Затем девочка уже без мамы подошла к клетке, и зверь схватил девочку за ногу и несколько раз укусил.

На крик прибежали родители и отдыхающие. Ребенка удалось вырвать из пасти медведицы. С укусами голени она была доставлена в Детскую областную больницу.

По данному факту отделом полиции Костанайского района начато досудебное расследование по статье 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью". Санкция статьи предполагает штраф в размере до 80 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо арестом на срок до 20 суток. Проведены первоначальные следственные действия. пресс-служба ДП Костанайской области

По словам посетителей базы, медведица сейчас находится там же в клетке. Рядом установлены таблички с предупреждающими надписями с информацией о соблюдении мер предосторожности.

При поступлении девочки состояние расценено как крайне тяжелое. Тяжесть обусловлена характером травмы, повреждений, травматическим и геморрагическим шоком. Ребенок размещен в отделение реанимации. После проведения противошоковых мероприятий, ребенку была оказана помощь на уровне операционной. Пока произведены органосохраняющие операции, но учитывая тяжесть травм, нарушение сосудистого рисунка, длительное воздействие грязи, вопрос о сохранении конечности еще стоит. По-прежнему состояние расценивается как крайне тяжелое. пресс-секретарь Областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева