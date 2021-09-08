Сколько казахстанцев заболели COVID-19 после вакцинации

Более 20 тыс. человек заболели коронавирусной инфекцией после вакцинации в Казахстане. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова, передает корреспондент zakon.kz.

Будем смотреть статданные по переболевшим коронавирусом. 99,9% составляют лица, которые не вакцинировались. Оставшиеся 0,1% - это 20 211 человек. Если будем идти по видам вакцин, то у получивших первый компонент зарегистрирована заболеваемость среди 7070 лиц, - сообщила Ахметова на брифинге в СЦК.

По ее данным, в разрезе по вакцинам: из 5 669 885 человек, привитых "Спутник V", коронавирусом заболели 6108 человек или 0,1%, из 172 707 человек, привитых QazVac, - 172 (0,1%), из 529 346 человек, привитых HayatVax, - 553 (0,1%), из 249 373 человек, привитых CoronaVac, - 218 (0,1%).

Если по второму компоненту, то после приема у нас заболел 13 141 человек или 0,2%. По "Спутник V" привитых 4 912 195 человек, 11 101 человек заболели или 0,2%, QazVac привито 113 730, заболели 231, также 0,2%, HayatVax привито 480 463 человека, заболели 1448 человека или также 0,2%. CoronaVac - 341 случаев заболеваемости из общего количества 2285 или также 0,15%, - отметила замглавы комитета.

В свою очередь первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов отметил, что учитывается не только заболеваемость среди вакцинированных людей, но и тех, кто уже переболел.

То есть это тоже лица, которые имеют иммунный статус. Это порядка 23 тыс. человек, которые с марта прошлого года заболели повторно и проходили лечение в медорганизациях. Из них порядка 3200 человек проходили на стационарном уровне. Еще около 20 тыс. человек проходили лечение в легкой форме на уровне поликлиник, - отметил Шоранов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан