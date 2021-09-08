Пересмотреть систему расчета минимальной зарплаты могут в Казахстане

Депутаты предлагают пересмотреть систему расчета минимальной заработной платы в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По их мнению, необходимо ратифицировать Конвенцию Международной организации труда, принятую еще в 1970 году, передает Первый канал "Евразия".

Этот документ защищает наемных работников от чересчур низкой зарплаты. Парламентарии заявили, что в нашей стране нет ясности в вопросе определения минимальной зарплаты, из-за чего растет уровень бедности.

Если спросить чиновников и многочисленных специалистов министерств и ведомств, почему МЗП равняется именно 42 500, 60 000 тенге или иной другой сумме, какой расчет лежит в основе определения этих сумм, мы вряд ли услышим внятный и аргументированный ответ. Наверняка они не смогут однозначно ответить на вопрос, почему МЗП повышается раз в три года, а продукты питания и услуги, коммунальные тарифы и в целом жизнь дорожают ежедневно. депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Смайлов

Депутаты советуют чиновникам при определении уровня минимальной зарплаты учитывать потребности не только самих работников, но и их семей, а также принять в расчет стоимость основных товаров и размер соцпособий. С 1 января следующего года минимальная зарплата в стране составит 60 000 тенге.