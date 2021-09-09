Врач рассказала, почему не всем больным коронавирусом назначают КТ

9 сентября 2021, 16:20
Фото: pixabay.com

КТ-обследование легких проводится при среднем и тяжелом течении заболевания, передает zakon.kz.

По словам заместителя директора Центральной городской клинической больницы Управления общественного здоровья Алматы Эльвиры Ибрагимовой, назначение пациенту компьютерной томографии легких зависит от тяжести его состояния.

В первые семь дней от момента заболевания на КТ мы даже не увидим полной картины, поэтому в первые дни болезни КТ не назначается. Наш стационар занимается лечением пациентов в состоянии средней тяжести либо "тяжелых", поэтому у нас компьютерная томография назначается всем поступающим. Если больные находятся на амбулаторном лечении или у них легкая форма, КТ не проводится. Всем стационарным пациентам делается общий анализ крови - по составу крови мы можем видеть изменения у пациента, - пояснила спикер в ходе онлайн-конференции.


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