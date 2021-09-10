Двое скончались: Subaru протаранил припаркованный автомобиль в Алматы

Смертельное ДТП произошло под утро в Алматы, сообщает zakon.kz.

По словам продавца магазина, автомобиль Mitsubishi двигался в восточном направлении по улице Жандосова и на перекрестке с улицей Шаймерденова остановился возле магазина. Водитель зашел, купил еду, напитки и извинился за беспокойство. Также он поделился радостью, что у его дочери сегодня день рождения.

Помимо парня, в автомобиле сидели двое пассажиров. В это время автомобиль Subaru Legacy, который двигался по улице в западном направлении, после затяжного поворота выехал на полосу встречного движения и врезался в припаркованный Mitsubishi.

От жесткого удара автомобили разбросало в стороны, после чего обе машины начали крутиться по проезжей части. Один из автомобилей снес дорожный знак.

В результате жесткого столкновения водитель и пассажир, который сидел на переднем сиденье припаркованного автомобиля, вылетели через лобовое стекло. От полученных травм оба парня скончались на месте. Прибывшие на место медики констатировали их смерть.

Второй пассажир Mitsubishi был экстренно госпитализирован.

Также пострадали водитель и трое пассажиров Subaru. В обоих автомобилях были обнаружены бутылки со спиртными напитками. На месте происшествия сотрудники дорожной полиции и криминалист выясняют обстоятельства ДТП.