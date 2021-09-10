Эксперт – о досрочном снятии моратория, сопротивлении популистов и критике Минфина

Экономист Эльдар Шамсутдинов уверен: если Минфин просит досрочно снять мораторий, значит у него есть для этого веские основания. У ведомства сложная задача: с одной стороны, нужно сохранять бизнес, с другой – выполнять социальные функции перед населением. Президент в Послании однозначно высказался по поводу расходов Нацфонда, поэтому выход только один - собирать налоги.

Не нужно идти на поводу у популистов, которые не смогли ознакомиться с текстом моратория. В нем говорится о малом и микробизнесе. В то время как популисты заявляют о необходимости сохранения моратория для МСБ.

В целом налоги - это базовая функция государства. Мораторий не дает право не платить налоги. Мораторий — это временное освобождение от проверок со стороны налоговой. Но это не значит, что налоговая не будет проверять малый и микробизнес после снятия моратория. Конечно будет.

Что касается самих налогов. Налоги — это цена, которую нужно платить для того, чтобы жить в цивилизованном обществе. Жить в обществе, но быть свободным от общества и его правил – невозможно. Соблюдать законы и платить налоги нужно. Уплата налогов закреплена нашей Конституцией в Статье 35. Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого.

Зачем государству наши налоги? Они выступают обеспечением функционирования государства. И массовое уклонение от их уплаты создает в итоге дефицит бюджетных средств. Следовательно - сбои в работе госорганов при выполнении своих функций.

Почему при понятности функции налогов все равно есть случаи массового уклонения?

У налогообложения есть фундаментальные принципы: - справедливость - все граждане обязаны принимать участие в формировании финансов государства соразмерно получаемым доходам и своим возможностям; - определенность - налог, который уплачивают налогоплательщики, должен быть четко определен: когда, сколько и почему так; - эффективность - стоимость администрирования налога должна быть в разы меньше, чем сам налог; - простота взимания - платить налоги должно быть легко и необременительно.

И вот эти самые принципы в Казахстане подорваны. У нас сложное налоговое администрирование. Налоговый кодекс не является документом прямого трактования.

Всегда нужны разъяснения, и разъяснения от местной налоговой имеют меньший вес, чем мнение центрального офиса.

Там, где есть сложность, появляется желание упрощения либо уклонения. Возникает экономическая целесообразность: с учетом всех рисков уходить от уплаты налогов выгодней, чем платить. И дело не всегда в сумме, это может быть банальная экономия времени.

Но это большие вопросы, которые касаются крупного и среднего бизнеса. Тогда почему внимание налоговой приковано к малому и микробизнесу? Ответ прост - именно с помощью малого бизнеса происходит уход от налогов крупного и среднего бизнеса.

Бизнесу приходится выводить деньги из компании для того, чтобы купить что-то на рынке или онлайн-услуги (аренда серверов, лицензии, программное обеспечение и тд). Через компанию это практически невозможно сделать. Сложно даже оплатить рекламу в гугле – вам придется пользоваться услугами посредников. В итоге это делает продукт или услуги дороже. А значит, вы теряете свою конкурентность.

Деньги из компании выводят несколькими путями: 1) покупка услуг/товаров; 2) дивиденды; 3) зарплата; 4) заем.

Выплата дивидендов — сложный, честный и не самый дорогой вариант (максимум 30%, минимум 15% уплаты налогов и взносов при общеустановленном режиме). Есть большое и длинное трактование от налоговой. Самостоятельно выплатить дивиденды и не переплатить ИПН с доходов учредителя очень сложно. Часто налог с дохода платят дважды: один раз со стороны компании, второй раз со стороны физлица владельца компании.

Зарплата — самый дорогой вывод денег, сейчас вывести деньги из компании через зарплату будет стоить 34% от суммы, компании придется удержать все взносы в ЕНПФ, ОСМС, выплатить соцналог и ИПН.

Заем — удобно, но природа займов такова, что их нужно возвращать.

Остается покупка товаров или услуг — дешево и быстро. Обычно для вывода денег из компании служит ИП. У этого ИП фиктивно покупаются товары и услуги. Расход денег в этой схеме составляет от 3%, которые ИП оплачивает с оборота.

Эта брешь приводит к тому, что в целях оптимизации расходов на вывод денег и выплату заработных плат крупный и средний бизнес дробится на малый. Вместо одной парикмахерской или магазина получает до 10 ИП. Возможно, именно поэтому налоговая хочет закрыть эту лазейку.

Стремления у налоговиков, наверное, справедливые, но тут мы должны вернуться к фундаментальным принципам налогообложения и решить, с какой стороны нужно начинать работать. Напомню, что у нас проблемы со всеми четырьмя принципами.

Мне кажется, что для начала стоит решить хотя бы проблему с крайне сложным администрированием. Чтобы не быть оштрафованным или даже не получить срок, приходится постоянно консультироваться с департаментом госдоходов или налоговыми консультантами.

Попробуйте выплатить себе дивиденды и не попасть под двойное налогообложение. Вы как учредитель должны будете выплатить ИПН с доходов компании, которая уже выплатила КПН.

А ведь еще близится всеобщее декларирование. Это не менее сложный процесс, где будут участвовать люди со слабым уровнем финансовый грамотности. Количество скандалов с непонятными штрафами и заблокированными счетами будет зашкаливать.

Мое мнение таково. Комитет госдоходов должен максимально упростить процесс выплаты налогов. Благо, цифровые возможности нашей страны это позволяют сделать. Ведь пока бизнес несет потери из-за того, что его обложили со всех сторон из-за невыплаченных двух тиын, все так и будут работать через серые схемы, постепенно полностью уходя в тень. А для этого не нужно откладывать назревшие проблемы мораторием, их нужно прорабатывать в моменте.

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