Опубликовано новое постановление главного санврача, сообщает zakon.kz.

В Казахстане смягчат карантин с 13 сентября.

Будет увеличено количество общественного транспорта в "часы пик" с целью снижения пассажиропотока и недопущения скопления населения.

Разрешены спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).

Разрешена деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Разрешено проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма.

Разрешат работу РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" и Национальному научно-практическому образовательному и оздоровительному центру "Бөбек" с учетом эпидемиологической ситуации в регионах.

Возобновятся учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом.

Ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зеленой" зоны в "желтую" или из "желтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой", - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 00 часов 13 сентября 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.