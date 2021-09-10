Опубликовано новое постановление главного санврача, сообщает zakon.kz.
В Казахстане смягчат карантин с 13 сентября.
Ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зеленой" зоны в "желтую" или из "желтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой", - говорится в постановлении.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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