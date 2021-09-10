Кандасам и беженцам будут оказывать бесплатную медпомощь в Казахстане

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 6 августа 2021 года внесены изменения в Правила оказания иммигрантам медицинской помощи, сообщает zakon.kz.

Правила распространяются на иммигрантов, прибывших в Казахстан:

с целью возвращения на историческую родину;

с целью воссоединения семьи;

с целью получения образования;

с целью осуществления трудовой деятельности;

по гуманитарным мотивам;

по политическим мотивам (беженцы и лица, которым предоставлено политическое убежище).

Кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РКазахстан, имеют право на получение ГОБМП и медицинской помощи в системе ОСМС (...) и в качестве потребителей медицинских услуг на медицинскую помощь в системе ОСМС наравне с гражданами Республики Казахстан в соответствии с законом "Об обязательном социальном медицинском страховании", - говорится в документе.

Для получения медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС им необходимо прикрепиться к организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) по месту постоянного или временного проживания.

Оказание первичной медпомощи трудовым мигрантам и членам их семей, являющихся гражданами государств-членов ЕАЭС осуществляют организации ПМСП, имеющие договор закупа медицинских услуг с НАО "Фонд социального медицинского страхования" на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП или в системе ОСМС и имеющие медицинские информационные системы, интегрированные с информационными системами уполномоченного органа в области здравоохранения в целях получения и (или) передачи сведений для предоставления медицинских услуг в системе ОСМС.

Иммигранты и члены их семей, временно пребывающие в РК в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного республикой, получают медицинскую помощь в системе ОСМС согласно перечню.

Вместе с тем иммигранты, временно пребывающие в Казахстане и лица, ищущие убежище, получают медицинские услуги, не входящие в перечень заболеваний и медицинские услуги в системе ОСМС на платной основе, в том числе в рамках договора о медуслугах или за счет дополнительных источников финансирования, не запрещенных законодательством РК.

Медицинская помощь по медицинской страховке оказывается в объеме и по ценам, оговоренным в договоре, если иное не предусмотрено законами или международными договорами.

Приказ вводится в действие с 19 сентября 2021 года.