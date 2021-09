Байден обратился к нации по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября

Единство делает американцев теми, кто они есть, заявил президент США Джо Байден в своем обращении по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Также глава американской администрации сказал, что в этот траурный день США вспоминают 2 977 погибших и чествуют тех, кто рисковал и отдал свою жизнь.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb