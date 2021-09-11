Байден обратился к нации по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября

Единство делает американцев теми, кто они есть, заявил президент США Джо Байден в своем обращении по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Также глава американской администрации сказал, что в этот траурный день США вспоминают 2 977 погибших и чествуют тех, кто рисковал и отдал свою жизнь.

После 11 сентября 2001 года мы видели героизм повсюду – там, где его можно было ожидать, и там, где нельзя было ожидать. Мы также видели и нечто исключительное – подлинное чувство национального единства, единства и стойкости, способности восстанавливаться, столкнувшись со страданиями", – подчеркнул президент США., — заявил Байден в видеообращении, опубликованном в его Twitter.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb — President Biden (@POTUS) September 10, 2021

Он отметил, что после 11 сентября американцы проявляли героизм даже там, где это не ожидалось.

Лидер США добавил, что страна показала ее врагам, что их заставят поплатиться.