Названы три знака зодиака, которым не стоит употреблять алкоголь

Звезды, как считают астрологи, оказывают влияние на все сферы жизни человека, в том числе и на склонность к алкогольной зависимости, передает zakon.kz.

По мнению специалиста по западной астрологии и лунному календарю Татьяны Карпенко, которым она поделилась с 5-tv.ru, в рейтинг тех, кому не стоит злоупотреблять спиртными напитками, так как слишком велик риск стать алкоголиками, вошли Рыбы, Раки и Овны.

Рыбы

Рожденным под этим знаком зодиака управляет планета Нептун (отвечает за эмоциональность и восприимчивость, которая связана с медитативными состояниями, с ощущением всеобщего единства, с погружением в транс. Нептун затуманивает мозг и отвечает за алкоголизм, наркоманию и все формы зависимостей. Самые худшие качества Рыб - это отрыв от реальности, отрешенность, подверженность чужому влиянию. Поэтому представителям этого знака настоятельно не рекомендуется злоупотреблять спиртным.

Дорогие Рыбы, уходите от реальности с помощью вашего богатого воображения, различных форм искусства, кино, музыки, рисования и фотографии. Татьяна Карпенко

Рак

Представители этого знака - эмоциональные, сентиментальные, чувствительные, восприимчивые. Ими управляет Луна, которая влияет на эмоции, подсознание и умение расслабляться. И поэтому, как считает астролог, Раку не стоит употреблять алкоголем.

Высшее проявление Рака - это забота. Позаботьтесь лучше о себе, о своем здоровье и своих родных и близких. Татьяна Карпенко

Овен

У рожденных под этим знаком часто бывает физическое перенапряжение, так как ими управляет Марс. Планета любит очень много работать, поэтому Овны могут выпивать, чтобы быстро расслабиться и снова погрузиться с головой в работу. Существует точка зрения, что Марс управляет не только смелостью, но и страхом.

Марс - это управление всеми горячительными напитками. Лучший способ расслабится, снять стресс для Овнов - это спорт, конечно же. Татьяна Карпенко

При этом астролог отметила, что это не значит, что все люди, рожденные под знаком Рыб, Рака или Овна будут иметь вредную привычку.

Но все равно лучше не тратить понапрасну свое здоровье, время и деньги на алкоголь. Татьяна Карпенко

Читайте также: Каким знакам зодиака противопоказано быть вместе