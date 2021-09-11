Сагинтаев обсудил с Общественным советом актуальные вопросы развития Алматы

На заседании Общественного совета Алматы рассмотрены вопросы социально-экономического развития города и перспективные задачи по улучшению качества жизни горожан, сообщает zakon.kz.

Сагинтаев отметил основные экономические показатели развития. По итогам семи месяцев обеспечены высокие темпы восстановления экономики города. Краткосрочный экономический индикатор в январе - июле текущего года составил 109,1%. Объем производства промышленной продукции составил 782,9 млрд тенге и вырос на 22%.

Объем инвестиций в основной капитал составил 538,6 млрд тенге, ИФО – 119,7%. С начала года введено 1 189,7 тыс. кв. м жилья, запланировано строительство 2 млн 604 тыс. кв. м жилья. Индекс потребительских цен в августе с начала года составил 105,6%.

Заместители акима города доложили о развитии курируемых сфер. Е. Бабакумаров сообщил о мерах по борьбе с пандемией COVID-19, благодаря которым город выдержал четыре волны распространения КВИ. Также было доложено о развитии системы здравоохранения города, сферы образования, культуры и спорта.

Кусаинов доложил о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры, сферы пассажирских перевозок, озеленении и решении вопросов улучшения экологии. М. Азирбаев сообщил о темпах строительства жилья, социальных объектов, а также развитии инженерной инфраструктуры и градостроительной деятельности, эффективном использовании земельных участков.

М. Кикимов рассказал о поддержке МСБ и социальной защите населения, мерах содействия занятости и создании рабочих мест, а также повышении инвестиционной привлекательности, развитии туризма, в том числе Алматинского горного кластера. И. Усеров сообщил о достижении основных показателей социально-экономического развития, мерах по стабилизации экономики.

Члены Общественного совета подняли актуальные вопросы и внесли предложения по различным направлениям развития мегаполиса. Так, по вопросу председателя комиссии по законности и правопорядку Н. Жазылбекова было отмечено, что реализация пилотного проекта сервисной полиции будет проходить в тесном взаимодействии с гражданским обществом города.

Председатель комиссии по вопросам комфортной городской среды М. Шибутов подчеркнул актуальность и важность новых правил застройки, ограничивших строительство в историческом центре. По вопросу члена Общественного совета Б. Кисикова было сообщено, что в городе начались онлайн-курсы английского языка для 667 работников сферы услуг, включая сотрудников музеев, театров, библиотек. Кроме того, ведется развитие туристической отрасли, приняты меры по созданию комфортных и безопасных условий для горного туризма.

С. Пономарев остановился на вопросах экологии, снижении вредных выбросов в атмосферу и развитии сервиса электротакси. Т. Елеусизов предложил создать мурал с целью привлечения горожан к активной высадке деревьев. К. Шайх внес ряд предложений по механизмам снижения цен на продукты, обеспечению общественной безопасности.

У. Инкарбеков акцентировал внимание на необходимости создания доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями. В свою очередь, М. Абдушукуров высказал мнение о патриотическом воспитании молодежи, поддержке и реабилитации ветеранов-афганцев.

Председатель Общественного совета города Р. Алшанов подчеркнул, что члены совета и в дальнейшем будут способствовать конструктивному диалогу между властью и обществом.

Подводя итоги, аким Алматы Б. Сагинтаев отметил, что главная цель таких встреч – выработка и принятие совместных решений по повышению качества и уровня жизни горожан, улучшению инфраструктуры для комфортного проживания. Аким мегаполиса также сообщил, что все предложения будут рассмотрены, а на вопросы даны детальные разъяснения.