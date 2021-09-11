За три дня жамбылские полицейские изъяли более 400 кг наркотиков

Более 400 кг наркотиков изъяли жамбылские полицейские за три дня, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

В течение трех дней в ходе проведения республиканского ОПМ “Допинг” сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области выявлено 29 правонарушений.

Из них 5 уголовных преступлений: 3 факта – по статье 297 УК РК “Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере”, 2 факта – по статье 300 ч.1 УК РК “Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества”.

Зарегистрированы 10 фактов уголовных проступков по статье 296 ч.1, ч.2, ч.3 УК РК “Немедицинское потребление наркотических средств в общественных местах; незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств” и 14 фактов административных правонарушений.