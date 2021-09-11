Казахстан крупно проиграл Турции в Евролиге

Сборная Казахстана по пляжному футболу в рамках игр Промофинала Лиги Европы уступила команде Турции - 2:9, передает zakon.kz.

На девять мячей турков казахстанская дружина смогла ответить только мячами Тимура Ершина и Дениса Гулого. Тем самым представители Казахстана проиграли вторую игру в своей подгруппе, что не позволит им бороться за дальнейшее попадание в раунд плей-офф.

В первом туре казахстанские спортсмены были обыграны греками - 4:2. Затем в противостоянии с Литвой набрали первые выигрышные очки - 3:1. Цель - попасть в элиту европейского пляжного футбола - пока откладывается.

Куандык Шынасилов