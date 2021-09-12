Казахстанские борцы завоевали три медали на турнире в Беларуси

Казахстанские борцы успешно стартовали на международном турнире по видам борьбы в Минске, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Представительницы женской команды отметились тремя медалями. На вторую ступень пьедестала поднялись Аяжан Саду (до 72 килограммов) и Эльмира Сыздыкова (до 76 килограммов).

В свою очередь Гульдана Белдеш (до 55 килограммов) завоевала бронзовую награду.

В вольной борьбе казахстанец Азат Оганисян вышел в финал в весовой категории до 61 килограмма. Он поборется за "золото" с местным борцом Андреем Бекреновым.