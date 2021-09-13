Александр Винокуров стал чемпионом Ironman 70.3 в Ницце, сообщает zakon.kz.

Дистанцию, состоявшую из плавания, бега и велоэтапа, он преодолел за 4 часа 55 минут и 22 секунды.

За три десятилетия Казахстан и наш народ прошли через большие трудности и благодаря огромным усилиям смогли добиться впечатляющих результатов. Победу в сегодняшнем соревновании, которое было очень сложным и потребовало веры в себя и огромных усилий, я посвящаю моей стране в год 30-летия Независимости Республики Казахстан! - написал он в Instagram.