Александр Винокуров стал чемпионом Ironman 70.3 в Ницце

13 сентября 2021, 11:39
Фото: instagram/alexandrvinokurov

Александр Винокуров стал чемпионом Ironman 70.3 в Ницце, сообщает zakon.kz.

Дистанцию, состоявшую из плавания, бега и велоэтапа, он преодолел за 4 часа 55 минут и 22 секунды.

За три десятилетия Казахстан и наш народ прошли через большие трудности и благодаря огромным усилиям смогли добиться впечатляющих результатов. Победу в сегодняшнем соревновании, которое было очень сложным и потребовало веры в себя и огромных усилий, я посвящаю моей стране в год 30-летия Независимости Республики Казахстан! - написал он в Instagram.

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Публикация от Alexandr Vinokurov (@alexandrvinokurov)


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