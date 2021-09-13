Россия с 21 сентября увеличивает число авиарейсов с Казахстаном

С 21 сентября Россия увеличивает число авиарейсов с Казахстаном, сообщает zakon.kz.

Об этом решении рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

Увеличено количество регулярных рейсов по маршрутам: - Москва – Нур-Султан с 3 до 7 рейсов в неделю; - Москва – Алматы с 2 до 7 рейсов в неделю, -Москва – Караганда, Москва – Шымкент, Москва – Актау, Москва – Кустанай, Санкт-Петербург – Нур-Султан, Махачкала – Актау, Грозный – Актау, Калининград – Алматы, Калининград – Нур-Султан, Новосибирск – Нур-Султан, Омск – Нур-Султан, Омск – Павлодар, Омск – Петропавловск с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

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