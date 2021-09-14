Новый министр энергетики обеспокоен отопительным сезоном 

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев поручил некоторым регионам уделить особое внимание подготовке к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в Западно-Казахстанской области имеются проблемы по неоплате и накоплению долгов между субъектами рынка, что оказывает влияние и на оплату за потребленный газ со стороны энергопроизводящих организаций.

Ввиду высокого физического износа 83% электрических сетей акимату Западно-Казахстанской области как собственнику региональной электросетевой компании "ЗапКазРЭК" рекомендуется принять безотлагательные меры, - поручил министр.

Акимату Карагандинской области совместно с Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля он поручил держать на особом контроле прохождение осенне-зимнего периода в Темиртау.

Неудовлетворительное техническое состояние и слабые темпы ремонта основного оборудования ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау" несут риски перебоев в теплоснабжении города Темиртау, - сказал Мирзагалиев.

Также требует особого внимания работа электростанции ГРЭС-1. Там с начала года произошло четыре аварийных отключения основного оборудования с полной остановкой электростанций.

Кроме того, в министерство энергетики продолжают поступать многочисленные жалобы от населения на деятельность ТОО "Шет-Энерго", осуществляющей передачу и распределение электрической энергии потребителям Шетского района Карагандинской области.

По результатам контрольных мероприятий в отношении ТОО министерством были приняты соответствующие меры в пределах своей компетенции. Кроме того, были направлены письма в министерство национальной экономики и прокуратуру Карагандинской области по принятию мер реагирования к субъекту естественных монополий ТОО "Шет-Энерго". Товарищество не в состоянии обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением потребителей Шетского района Карагандинской области, - добавил глава Минэнерго.

В Туркестанской области имеется проблема финансирования ремонтных работ Кентауской ТЭЦ и тепловых сетей ГКП "Кентаусервис". Ремонтные работы были запланированы на общую сумму 1 млрд 980 млн тенге. Также на приобретение топлива для прохождения предстоящего отопительного сезона необходим еще 1 млрд 273 млн тенге. На сегодня акиматом Туркестанской области выделено 646 млн тенге, что составляет всего 20% от требуемой суммы финансирования.

Учитывая снижение объемов ремонта основного оборудования электростанции, акимату Туркестанской области совместно с Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля необходимо определить целесообразность дальшейшей экплуатации электростанции и обеспечить контроль за безаварийным прохождением предстоящего осенне-зимнего периода, - поручил он.

В Акмолинской области из-за крупной аварии 10 июля в электрических сетях поселка Талапкер выгорели четыре пролета провода воздушной линии электропередач. По словам министра, аварийно-восстановительные работы являются временными и существенно снижают надежность электроснабжения поселка.

В связи с этим он поручил акимату региона решить вопрос финансирования для восстановления поврежденных электрических сетей и обеспечить нормальную схему электроснабжения поселка Талапкер до начала предстоящего отопительного сезона.