Туроператорам Казахстана будут платить за иностранных туристов

Министерство культуры и спорта РК разработало Правила субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста, сообщает zakon.kz.

Для получения субсидий туроператору необходимо направить в уполномоченный орган заявку на получение субсидий в бумажной или электронной форме посредством почты либо нарочно до 1 декабря соответствующего календарного года.

К заявке прилагаются следующие документы:

в случае подачи заявки юридическим лицом - копии учредительных документов юридического лица, в случае подачи заявления физическим лицом - копия документа, удостоверяющего личность, копия документа, подтверждающего начало деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, а при подаче заявки представителем туроператора дополнительно представляется нотариально засвидетельствованная доверенность на представление интересов субъекта предпринимательства;

сведения об отсутствии (наличии) задолженностей, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученных на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется подача заявки;

копия договора на туристское обслуживание, заключенного между туроператором и иностранным туристом;

копия документа, удостоверяющего личность иностранного туриста, а также листов к ним, подтверждающих факт пересечения государственной границы РК;

копия пассажирского купона на иностранного туриста;

копия лицензии на осуществление туроператорской деятельности в сфере въездного и внутреннего туризма;

документ, подтверждающий оплату туристского продукта по договору.

Уполномоченным органом создается постоянно действующая комиссия по рассмотрению заявок на субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста.

Комиссия состоит из нечетного количества членов, не менее 7 человек, из числа которых назначаются председатель и заместитель председателя.

В состав комиссии также входят представители НПП "Атамекен", отраслевых ассоциаций, представители бизнеса и организаций.

На основании решения комиссии уполномоченный орган в течение 60-ти рабочих дней осуществляет перечисление суммы субсидии на расчетный счет туроператора.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 сентября.

