Туроператорам Казахстана будут платить за иностранных туристов

Министерство культуры и спорта РК разработало Правила субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста, сообщает zakon.kz.
Для получения субсидий туроператору необходимо направить в уполномоченный орган заявку на получение субсидий в бумажной или электронной форме посредством почты либо нарочно до 1 декабря соответствующего календарного года.
К заявке прилагаются следующие документы:
Уполномоченным органом создается постоянно действующая комиссия по рассмотрению заявок на субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста.
Комиссия состоит из нечетного количества членов, не менее 7 человек, из числа которых назначаются председатель и заместитель председателя.
В состав комиссии также входят представители НПП "Атамекен", отраслевых ассоциаций, представители бизнеса и организаций.
На основании решения комиссии уполномоченный орган в течение 60-ти рабочих дней осуществляет перечисление суммы субсидии на расчетный счет туроператора.
Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 сентября.
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