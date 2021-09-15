Дожди и заморозки ожидаются в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 сентября, сообщает zakon.kz.
16 сентября с прохождением атмосферных фронтальных систем, связанных с ложбиной циклона, из районов Екатеринбурга, на севере, северо-западе и востоке страны, а с 17 сентября в центре республики пройдут дожди. На остальной территории Казахстана на фоне высокого атмосферного давления прогнозируется погода без осадков. Понижение температуры воздуха: на западе ночью от 3-11 до 1-9 тепла, днем - от 15-23 до 10-18 тепла. На северо-западе ночью от 7-12 до 2-7 тепла, 18 сентября на севере заморозки 3 градуса, днем от 17-25 до 10-17 тепла, на севере ночью от 8-13 до 2-10 тепла. В центре и на востоке области основной фон ночью 5-15 тепла, днем понижение от 20-28 до 15-25 тепла. На юге и юго-востоке температура воздуха ночью 15-20, днем 28-35 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".
Хотите быть в курсе важных новостей?