Насколько безопасно казахстанцам заполнять личные данные при переписи 2021

Система для переписи населения полностью прошла сертификацию тестирования безопасности, заверил на брифинге руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент zakon.kz.

Хранятся (данные) в наших серверах, но безопасность и передача данных полностью соответствуют тем требованиям, которые выставляют специальные органы по части безопасности, - заверил Айдапкелов.

Он напомнил, что приложение Aitu - это собственная разработка компании BTS, которая вышла к ним с предложением пройти онлайн перепись.

По его словам, перепись проводится на добровольной основе, и государство за это ни одной копейки не заплатило.

Еще раз повторю: коллега в своем докладе отметил, что Aitu - мобильное приложение - оно лишь передаточное звено. То есть, информация о данных, которые заполняет человек, там не сохраняется. Она автоматом переносится на бюро сервера. Второй вопрос: они так же, как и наша система, полностью прошли сертификацию тестирования безопасности в государственной технической службе. Поэтому здесь никаких вопросов, я думаю, не должно быть по части безопасности, - объяснил глава Бюро нацстатистики.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан