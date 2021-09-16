Предпринимателям будут возмещать затраты на строительство объектов придорожного сервиса

Министерство культуры и спорта разработало Правила возмещения части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса, сообщает zakon.kz.
Правила определяют порядок возмещения части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса.
Так, для получения возмещения части затрат субъект предпринимательства по месту своей регистрации по почте либо нарочно в течение календарного до 1 декабря представляет в местный акимат соответствующую заявку.
К заявке прилагаются:
Как отмечается, поступившие заявки и прилагаемые к ней документы регистрируются и рассматриваются акиматами в течение двух рабочих дней со дня их поступления на их полноту.
Для рассмотрения поступивших документов в акимате создается постоянно действующая комиссия по рассмотрению заявок на возмещение части затрат субъектов предпринимательства.
По итогам рассмотрения пакета документов комиссия принимает одно из следующих решений:
Возмещение части затрат выплачивается субъектам предпринимательства в пределах сумм, определенных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.
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