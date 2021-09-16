Фейк о смерти ребенка после прививки рассылают в Казнете

В Казнете распространяют сообщения о смерти и тяжелом состоянии детей после прививок в школе Костаная, сообщает zakon.kz.
Фото: stopfake.kz
Автор аудиосообщения отмечает, что в одной из школ города тайно сделали детям прививки. Якобы один ребенок после вакцинации умер и несколько находятся в тяжелом состоянии.
Информацию опровергли в Управлении здравоохранения Костанайской области.
Костанайцы активно распространяют аудио с голосом мужчины, вещающим о тайно проведенных прививках от коронавируса детям в школе Костаная. О якобы смертельном случае и тяжелых последствиях у некоторых ребят после прививок. Хочется призвать всех вас, уважаемые земляки - прекратите распространение этого фейка! - говорится в сообщении.
Врачи уточнили, что прививки от коронавируса в Казахстане детям не делают.
Информация о смерти и тяжелом состоянии детей после прививок - ложь. Уверены, что специалисты правоохранительных органов установят личность человека, который выдумал и распространяет эту информацию, - отмечено в публикации.
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