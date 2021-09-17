Умер казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер

17 сентября 2021, 09:25
Фото: wfrk.kz

Ночью 17 сентября ушел из жизни тяжелоатлет Альберт Линдер, сообщает zakon.kz.

Чемпион Мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу. Коллектив Федерации тяжелой атлетики Казахстана выражает самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким спортсмена, - говорится на сайте федерации.

Альберту Линдеру было 25 лет.


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