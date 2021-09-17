Газовый баллон взорвался в подвале дома в Костанае: пострадали люди

В подвале частного дома в Костанае произошел взрыв, двое мужчин попали в реанимацию, сообщает zakon.kz.

По словам очевидцев ЧП, трое мужчин работали с монтажной пеной, пишет издание "Костанайские новости".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Kostanay (@ng.kz_)

В этом доме трое мужчин работали с монтажной пеной, запенивали стены из баллончиков. В помещении скопился газ. Один из мужчин решил спуститься в подвал с зажженной сигаретой. В результате чего произошел хлопок и взрыв. Насколько мы поняли, все получили сильные ожоги, находятся в тяжелом состоянии, - рассказали очевидцы.

Всех троих пострадавших доставили в Костанайскую городскую больницу.

Мужчина 1995 года рождения получил ожог головы, туловища, конечностей третьей степени, ожог 80% кожи. Второй мужчина 1984 года получил ожог 35% кожи, головы, грудной клетки и дыхательных путей третьей степени. Оба в реанимации, - уточнила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Ксения Жилкибаева.

Третий мужчина 1983 года рождения получил ожог лица и части головы второй степени, всего 12%. Его доставили в приемный покой, но мужчина от госпитализации отказался.