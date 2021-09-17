На сколько в Казахстане подорожала мебель

Услуги по ремонту мебели и предметов интерьера в Казахстане достигли уже почти полумиллиарда тенге за полугодие, сообщает zakon.kz.

По данным исследования Energyprom.kz, за январь–август цены на мебель и ковры увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%. Стулья выросли в цене на 5,5%, диваны-кровати - на 6,9%. Ковры подорожали на 4,5%.

В среднем ежегодный рост цен на мебель за последние 5 лет составил 5,6%, - отметили эксперты.

Согласно проведенному опросу, доля казахстанцев, у которых не хватает денег на то, чтобы заменить износившуюся мебель по мере необходимости, выросла за год с 26,3% до 27,4%. Еще 10,8% респондентов (против 10,4% годом ранее) не могут заменить ветхую мебель по какой-либо иной причине, - говорится в сообщении.

Доля тех, кто может себе позволить беспрепятственно заменить старую мебель, сократилась за год с 47,4% до 45,1%. Еще для 16,7% отвечающих вопрос не актуален.

В то же время объем услуг по ремонту мебели и предметов интерьера, оказанных за первое полугодие текущего года, составил 495,1 млн тг - на 12,1% больше, чем за январь–июнь 2020 года.

Более того: годом ранее объем услуг в секторе в аналогичном периоде вырос более чем в полтора раза в сравнении с "докоронакризисным" 2019-м.

Производство мебели за январь–июнь текущего года составило 32,2 млрд тг, реальный годовой рост выпуска - 19%. При этом в аналогичном периоде прошлого года производство показывало спад на 8,3%.

Стоит отметить, что отечественные производители мебели не покрывают спрос на рынке.

В сегменте кухонной мебели было произведено 39,5 тыс. изделий, против 33,3 тыс. импортированных единиц подобной мебели, то есть импорт занял менее половины рынка - 45,7% ресурсов. Относительно неплохо обстоят дела в сегменте стульев, табуретов и прочей мебели для сидения с металлическим каркасом: в первом полугодии текущего года отечественные компании произвели 506,5 тыс. единиц подобной мебели, в то время как на импорт пришлось 481,1 тыс. единиц, или 48,7% ресурсов, - уточняют эксперты.

Однако уже в случае стульев, табуретов и прочей мебели для сидения с деревянным каркасом произведено в РК было лишь 64,5 тыс. единиц, а импортировано - 314,9 тыс. единиц подобной мебели, или 83% ресурсов.

В сегменте деревянной мебели для столовых и гостиных отечественные компании выпустили 24,1 тыс. изделий, импортировано 312,8 тыс. единиц - 92,9% ресурсов.