17 тыс. казахстанцев получат повестку в армию через SMS

За несколько месяцев в армию призовут 17 тыс. казахстанцев. Из них только из Нур-Султана около 700 человек. Им всем уже приходит повестка в виде SMS-сообщения, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

С целью снижения непосредственного контакта с населением в условиях пандемии, а также автоматизации процесса оповещения молодых людей, введено в действие SMS-сообщение. Молодым людям на телефоны приходят повестки в виде SMS-сообщений, поэтому они должны уже прибывать согласно указанной дате и адресу. Хотел бы напомнить: в случае неявки они несут административную ответственность, - рассказал начальник Департамента по делам обороны Нур-Султана Мурат Берекполов.

Как уточняется, через мобильный телефон также можно отсрочить службу, и даже от нее отказаться. Для этого нужно войти на специальный портал и прикрепить необходимые документы, которые докажут, что в армию человеку пока рано или вовсе нельзя. А вот ПЦР-тест придется сдавать всем призывникам.

Призывники сдают ПЦР-тест два раза. Первый - по приходу в военкомат. После они попадают в чистую зону, откуда уезжают в свою воинскую часть. Там уже повторно сдают ПЦР. Таким образом мы пытаемся оградить наших солдат от заражения, - отметил представитель Департамента по делам обороны Нур-Султана Гани Артыков.

В первую очередь молодых людей отправляют в ряды пограничников. Далее комплектуют Вооруженные силы, Нацгвардию, службу государственной охраны и МЧС.