Не зарегистрировавшие скот фермеры не получат господдержку - ветврач Мангистау

Ветеринары в Мангистауской области обратились к населению с просьбой регистрировать скот, передает zakon.kz.

Как пишет lada.kz, субсидии или поддержка со стороны государства не предоставляется тем фермерам, которые не зарегистрировали свой скот в базе идентификации сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев.

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Идентификация сельскохозяйственных животных - это учет скота, который ведется путем внесения сведений в специальную базу данных. Животным присваивается индивидуальный номер и документ с биркованием и маркировкой. В базе данных идентификации должны быть зарегистрированы не только крестьянские хозяйства, но и личные подсобные хозяйства. Зарегистрированный скот налогами не облагается.

Каждый владелец скота должен обратиться к ветеринарным специалистам по месту жительства и внести свой скот в базу данных. Если скот не зарегистрирован, мы не сможем проводить ветеринарно-профилактические мероприятия на различные инфекционные заболевания. Соответственно, владельцам животных не будут выдаваться ветеринарно-разрешительные документы на транспортировку, продажу, убой и т.д. В настоящее время для фиксации незарегистрированных животных поступило 38 954 заявления. Для дальнейших работ по регистрации животных с 10 августа 2021 года по 10 октября 2021 года открыта функция "зеленый коридор-2", то есть процедура проводится быстро, - рассказал Маркабаев.