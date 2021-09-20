Прохладная погода ожидает казахстанцев

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21-23 сентября, сообщает zakon.kz.

С атмосферными фронтальными системами на западе, в горных районах юга и юго-востока пройдут дожди, на севере и востоке страны ожидаются небольшие осадки (преимущественно дождь) с порывистым ветром, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Основной фон температуры воздуха на западе ночью от 3-17, днем 12-28 градусов. На северо-западе ночью 0-7, заморозки 3 градуса, днем 8-23 градуса. На севере ночью 0-5, заморозки 3 градуса, днем 6-11 градусов. В центре и на востоке области ночью 0-5, заморозки 3 градуса, днем 6-16 градусов. На юге и юго-востоке температура воздуха ночью 4-15, днем 17-28 градусов.