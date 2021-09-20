Несовершеннолетний "заминировал" 34 школы в Алматы

В Алматы несовершеннолетний "заминировал" 34 школы. Полиция проводит досудебное расследование, передает корреспондент zakon.kz.

По словам начальника Департамента по противодействию экстремизму Дархана Разуева, причиной этого преступления могло послужить бесконтрольное времяпровождение в интернете без внимания со стороны родителей.

Среди несовершеннолетних основные мотивы - это стремление продемонстрировать перед друзьями свою смелость, рискованность, решительность, нежелание присутствовать на занятиях или неподготовленность к уроку. А со стороны взрослых, чаще присутствуют хулиганские или корыстные побуждения, либо сообщения передаются людьми с неустойчивой психикой, а также находящимися в алкогольном опьянении, - отметил он.

До 88% таких преступлений совершают безработные. Средний возраст "горе-шутников" - от 30 до 49 лет, ими ежегодно совершается до 55% преступлений. Среди злоумышленников есть и молодые люди от 18 до 29 лет, ими совершается от 20 до 27% таких преступлений.

По способам передачи своих угроз анонимы неоригинальны. Почти 85% оставляют звонки с мобильных телефонов, 8% передают сообщения через интернет.