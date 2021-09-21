Новый штамм коронавируса выявили в Казахстане

Министерством здравоохранения РК продолжается работа по выявлению циркуляции штаммов коронавируса, передает zakon.kz.

По словам главы Минздрава Алексея Цоя, министерством проведено генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в июле-августе текущего года.

По итогам секвенирования 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов ("дельта-штамм" - "индийский" - 57 (59,4%), "альфа-штамм" - "британский" - 24 (25%), "уханьский" коронавирус - 10 (10,4%) и "эта-штамм" - "нигерийский" - 5 (5,2%). Циркуляция "эта-штамма" установлена в четырех регионах (Карагандинская - 1, Мангистауская - 2, Павлодарская - 1, Нур-Султан - 1). Алексей Цой

О появлении "эта-штамма", как напомнил глава Минздрава, стало известно в декабре 2020 года. Первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 сентября, "эта-штамма" выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ относится к штаммам, требующим "наблюдения". Клинические признаки такие же, как у альфа ("британский") и бета ("южноафриканский") штаммов (высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание).

В этой связи Министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинации против COVID-19. Также для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений. Алексей Цой