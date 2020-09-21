Цифровая ипотека - названы главные отличия от стандарта

Рассказываем, как сэкономить время более чем в 20 раз и исключить волокиту с бумагами при оформлении ипотеки.
Подала заявку утром. В 12 часов прошла нотариальная сделка. В два часа квартира была зарегистрирована на мне в юстиции. В тот же день, в шесть вечера, продавцу перечислили деньги, – поделилась своим опытом получения цифровой ипотеки покупательница Эльмира Жусипбекова.
Обычно в банках на получение ипотеки в среднем уходит несколько недель, а то и месяц. Цифровая ипотека же оформляется онлайн за сутки. Для этого достаточно на сайте Freedom Finance Bank вбить ИИН и номер телефона.
В чем особенность цифровой ипотеки
– Скорость: с момента подачи заявления до оформления ипотеки – 24 часа;
– Отсутствие бумаг – необходимые документы система сама собирает из государственных баз;
– Онлайн-оценка недвижимости – привлекать оценщика не нужно;
– Отсутствие комиссии за организацию займа. Оплата только госпошлины и за оценку (11 500 тенге);
– Залог регистрируется онлайн;
– Подписание документов с помощью ЭЦП. При отсутствии выпускается в процессе.
– Можно использовать единую пенсионную выплату (ЕПВ).
Я не поверил, как можно продать имущество, пройдя идентификацию онлайн. Я получил SMS, перешел по ссылке, все заполнил. Потом без моего участия открыли счет. За один день оказалось реально продать квартиру, открыть счет и получить средства, - рассказал продавец недвижимости Бауыржан Жантурин.
Своими впечатлениями поделились и другие покупатели и продавцы, выбравшие цифровую ипотеку.
Какие основные шаги сделать
1. Зайдите на bankffin.kz
2. Рассчитайте сумму кредита и размер ежемесячного платежа с помощью кредитного калькулятора. Для этого заполните три основные графы: "Стоимость жилья", "Первоначальный взнос" и "Срок займа". Выберите удобный для себя метод погашения – аннуитетный или дифференцированный (равный долями). Нажмите на "Получить одобрение".
3. Введите ИИН и номер телефона, пройдите видеоидентификацию. Получите предварительное решение.
4. Укажите адрес недвижимости (город, район, улица и т. д.) и другую информацию по объекту (год постройки, площадь, количество комнат, отделка). Проверьте адрес на карте и подтвердите.
5. Ознакомьтесь с предварительной оценкой банка. Если согласны с условиями, нажмите на соответствующую кнопку.
6. Далее заполните номер телефона и ИИН продавца. Когда продавец пройдет видеоидентификацию, к вам придет уведомление.
7. После подтверждения информации о недвижимости, оплатите комиссию за оценку и госпошлину. На этом же этапе можно воспользоваться ЕПВ (при наличии).
8. Выберите нотариуса и согласуйте с ним время заключения сделки.
9. После подписания договора купли-продажи, подпишите в личном кабинете документы (договор банковского займа, график платежей, договор залога и пр.) с помощью электронно-цифровой подписи.
Подробная информация об условиях на bankffin.kz
Хотите быть в курсе важных новостей?