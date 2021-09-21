Правила составления декларации о доходах утвердили в Казахстане

Министр финансов РК своим приказом от 13 сентября 2021 года утвердил формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правила ее составления, сообщает zakon.kz.

Декларация об активах и обязательствах представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода с 2021 года:

лицами, занимающими ответственную государственную должность, и их супругами;

лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами;

лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами;

лицами, на которых возложена обязанность по представлению Декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", "О противодействии коррупции".

с 2023 года:

работниками государственных учреждений и их супругами;

работниками субъектов квазигосударственного сектора и их супругами;

с 2024 года:

руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц и их супругами;

индивидуальными предпринимателями и их супругами;

с 2025 года:

совершеннолетними лицами; гражданами РК; кандасами; лицами, имеющими вид на жительство; иностранцами или лицами без гражданства, являющимися резидентами РК;

А также иностранцами или лицами без гражданства, являющимися нерезидентами в случае, наличия по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода одного из условий:

- имущества, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации на территории РК;

- доли участия в жилищном строительстве на территории РК.

Одним из законных представителей любого из следующих лиц:

совершеннолетнего лица, которое признано недееспособным, ограниченно дееспособным;

лица, не достигшего 18-летнего возраста (совершеннолетия) при наступлении у данного лица по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, любого из следующих случаев:

- наличие на праве собственности имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, имущества, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации за пределами РК;

- наличие доли в строительстве недвижимости по договору о долевом участии в строительстве, в том числе за пределами РК;

- наличие на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Казахстана, суммы денег совокупно превышающей по всем банковским вкладам тысячекратный размер МРП;

- наличие суммы задолженности других лиц перед данным лицом (дебиторской задолженности) или суммы задолженности данного лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного).

Декларация предназначена для отражения физическими лицами информации о:

доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами РК; налоговых вычетах; приобретении или отчуждении, либо получении безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а также имущества, по которому права и сделки подлежат государственной или иной регистрации, в том числе за пределами РК; требовании по зачету и возврату суммы превышения по индивидуальному подоходному налогу, в том числе в случае применения налогового вычета, определенного ст. 351 Налогового кодекса, с указанием согласия физического лица на представление банковскими учреждениями сведений о расходах физического лица на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам, полученным на приобретение жилья в РК; деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами республики, в сумме, в совокупности превышающей тысячекратный размер МРП; имуществе, имеющемся по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности физического лица:

- недвижимом имуществе, которое подлежит государственной или иной регистрации (учету) либо права или сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

- ценных бумагах, эмитенты которых зарегистрированы за пределами РК;

- доле участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан;

7. задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством республики о банках и банковской деятельности.

Как отмечается, при заполнении Декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки.

При отсутствии показателей соответствующие ячейки Декларации не заполняются.

Декларация составляется:

на бумажном носителе - шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства;

на электронном носителе - посредством системы приема и обработки налоговой отчетности.

Декларация, составленная на бумажном носителе, подписывается физическим лицом либо его представителем.

Декларация, составленная на электронном носителе, заверяется электронной цифровой подписью физического лица; с использованием одноразового пароля.

При представлении Декларации:

по почте заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе - налогоплательщик получает уведомление почтовой или иной организации связи;

в электронном виде - налогоплательщик получает уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности системой приема налоговой отчетности органов государственных доходов;

в явочном порядке на бумажном носителе - составляется в двух экземплярах, один экземпляр возвращается налогоплательщику.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.