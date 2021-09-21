Бывший муж певицы Полины Гагариной подал на нее в суд

Ранее звезды расстались без скандалов, передает zakon.kz.

Как сообщает Starhit, ссылаясь на пресс-службу столичного Тверского районного суда, фотограф Дмитрий Исхаков пытается на официальном уровне установить порядок общения со своими детьми.

Издание также отмечает, что развод Полины и Дмитрия прошел без скандалов, однако сейчас они в непростых отношениях друг с другом.

Стоит ли ожидать от экс-супругов дальнейших споров, связанных с разделом имущества, пока неизвестно. Слухи об этом ходили, да и брачного контракта пара не заключала. Певица заявляла, что дележки не планируется, но при этом уверяла, что "никогда не будет препятствовать свиданиям отца с ребенком". И явно не сдержала обещание, - пишет Starhit.