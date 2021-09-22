Четыре предвестника инсульта перечислил врач

Повышенный холестерин и уровень сахара в крови являются предвестниками инсульта. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вредные привычки: курение, большие дозы алкоголя, - перечислил он в эфире телеканала "Россия 1", рассказывая о предвестниках инсульта.

Также предтечей инсульта, по мнению врача, может быть прием некоторых гормональных препаратов.

При наличии предпосылок к удару, как отметил медик, необходимо сделать УЗИ сонных артерий для определения наличия бляшки.

Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем те или иные действия. Александр Мясников

При этом он призвал не делать МРТ головы для профилактики инсульта, поскольку эту процедуру проводят для диагностики уже свершившегося удара.