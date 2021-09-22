Бензовоз загорелся в Акмолинской области

В Акмолинской области загорелся бензовоз, сообщает zakon.kz.

21 сентября в 17:27 спасателям поступило сообщение о том, что горит автомобиль марки "Газ-53" - бензовоз и автоцистерна емкостью 50 кубов с дизельным топливом. Пожару был присвоен повышенный третий ранг, - сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

Жертв и пострадавших нет.

По словам водителя, он подъехал заправляться и при заправке автомобиля произошло возгорание, после чего огонь перебросился на 50-кубовую цистерну с дизельным топливом, - сказал начальник ОЧС Жаксынского района Биржан Абильмаженов.

В тушении пожара были задействованы: сотрудники ОЧС - один человек, ПП-28 с. Жана-Кийма - две единицы техники и семь человек, ПЧ-13 с. Жаксы - одна единица техники и четыре человека, МПС - одна единица техники и два человека, НГПС - одна единица техники и два человека, ДПФ ТОО "Жана-Жол" - три единицы техники и пять человек.

Локализация пожара в 19:50, ликвидация - в 20:09.





