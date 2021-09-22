Депутат Назарбаева призвала провести изменения в сфере недропользования

Депутат Мажилиса Дарига Назарбаева озвучила ряд проблем в сфере недропользования. Она предложила правительству внести концептуальные изменения в этом вопросе, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, проблемы в сфере недропользования остаются нерешенными на протяжении многих лет, напомнив, что развитие отрасли стало одним из ключевых аспектов Послания Президента в 2021 году. В числе основных проблем были названы низкая прозрачность принимаемых в этой сфере решений и отсутствие качественной геологической информации. Но есть и другие проблемы, на которые депутат просит обратить внимание.

Первое – затянутый порядок согласования проектной документации, который основан на устаревших нормативно-технических документах. К примеру, до начала разведочных работ документы недропользователя шесть месяцев могут лежать на согласовании в госорганах. Пробная эксплуатация возможна только после прохождения проекта через три госэкспертизы, которые длятся от девяти месяцев до полутора лет. Те же экспертизы требуются и для проекта разработки месторождения, но еще не факт, что компания, вложившая средства в разведку и пробную эксплуатацию, получит разрешение на его дальнейшую разработку. В итоге даже при самом благоприятном исходе, инвесторы теряют от двух до трех лет только на прохождение разрешительных процедур, и это без учета возможных изменений и дополнений к проектам, – пояснила Дарига Назарбаева.

В свою очередь, затягивание сроков прохождения экспертиз несет в себе известные коррупционные риски на каждом этапе. Она привела в пример США и ОАЭ, где сроки рассмотрения заявок на разведку и разработку месторождений составляют в среднем от трех до шести месяцев.

Второе – инвестор, который вкладывает многомиллионные средства и берет на себя риски, не имеет возможности оптимизировать сроки проекта и сократить убытки в случае резкого падения цен на сырье на мировом рынке, – отметила мажилисвумен.

Кроме того, в Казахстане на принятие решения о приостановлении работ необходимо разрешение государства. В противном случае инвестор может потерять контракт, а вместе с ним и все вложенные средства.

А на получение санкций со стороны государства на приостановку или продление установленного срока проведения работ требуется от полутора до восьми месяцев. В международной же практике при ухудшении экономических показателей инвесторы могут приостановить разработку месторождения своим решением.

На основании вышеизложенного, депутат предлагает рассмотреть следующие меры в целях увеличения уровня инвестиций в отрасль:

Ввести концептуальные изменения в подходе государства к вопросам недропользования на основе международного опыта;

Разработать долгосрочную государственную стратегию на основе разработок ученых и данных разведки;

Самым серьезным образом пересмотреть отношение государства к геологической науке и подготовке современных кадров для отрасли;

Многократно сократить сроки рассмотрения и прохождения государственных экспертиз в соответствии с лучшим мировым опытом и с учетом успехов в цифровизации системы государственного управления;

Предоставить инвесторам право своим решением переносить сроки разработки месторождения в случае кризиса на мировом рынке;

Сделать публичной геологическую информацию;

Проводить открытый конкурс на разведку и разработку месторождений.

Тамила Языкова, Нур-Султан