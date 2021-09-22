На помощника Зеленского совершено покушение

На первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение недалеко от села Лесники в Киевской области, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Злоумышленники обстреляли автомобиль Шефира, по машине выпустили более десяти пуль. Водитель получил ранение, - сообщили в Национальной полиции Украины.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Издание Страна.ua пишет, что Шефир не пострадал.
Сергей Шефир занимает должность первого помощника президента Украины с мая 2019 года. Вместе с Зеленским он также является сооснователем "Студии Квартал-95". Глава Украины сейчас находится в США и участвует в работе 76-й Генассамблеи ООН.
Первый помощник Зеленского жив и здоров, но в состоянии шока. Он считает, что пытались стрелять в него, хотя окружению неизвестно, поступали ли в его адрес угрозы. Сейчас Шефир в безопасном месте. pic.twitter.com/bhusKsvi9e— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) September 22, 2021
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