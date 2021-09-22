Опубликованы телефоны, куда казахстанцы могут сообщать о проблемах в сфере образования

Опубликованы номера телефонов руководителей департаментов по обеспечению качества в сфере образования, сообщает zakon.kz.
Казахстанцы смогут напрямую сообщать руководителям территориальных департаментов о каких-либо проблемах в сфере образования. К примеру, о привлечении педагогов к несвойственным функциям, нарушениях педагогической этики, отсутствии или неисправности элементов систем безопасности в организациях образования (камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки), - сообщили в пресс-службе МОН РК.
Ранее Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки опубликовал телефоны горячей линии для обращений казахстанцев.
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Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султан Куптлеуова Багымкул Абубакировна
Call-центр: 8 (7172) 51-69-85
Сотовый номер: 8701 606 61 00
Заместитель:
Козкеева Раушан Асхаткызы - 8702 402 07 76
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы Ермекбаева Гульнар Омирбековна
Call-центр: 8 (727) 225-18-86
Сотовый номер: 8701 166 52 66
Заместитель:
Омарова Гульдана Турдахыновна - 8701 376 47 37
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Шымкент Шамшиева Нургуль Акылбековна
Call-центр: 8 (7252) 53-70-03, 53-70-06
Сотовый номер: 8701 501 20 40
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области Алтаев Серик Табылдинович
Call-центр: 8 (7162) 31-56-93
Сотовый номер: 8701 385 27 49
Заместитель:
Тасбулатова Гульнара Турлыбековна - 8775 550 97 50
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области Кузембаева Булбул Бисембаевна
Call-центр: 8 (7132) 41-44-58, 8747 250 38 50
Сотовый номер: 8771 784 84 39
Заместитель:
Мухамбеталина Жанар Тыныштыковна - 8771 843 33 17
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области Кабимолдаева Сауле Нурахановна
Call-центр: 8 (7282) 40-12-34
Сотовый номер: 8701 577 1142
Заместитель:
Кулахметова Айымгуль Саиновна - 8702 257 37 90
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Сулейменова Гулназ Туралиевна
Call-центр: 8 (7122) 27-60-12
Сотовый номер: 8775 331 66 21
Заместитель:
Таишев Бердибек Еркинбекович - 8702 352 74 00
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна
Call-центр: 8 (7112) 51-05-28
Сотовый номер: 8778 153 37 08, 8747 544 28 12
Заместитель:
Батыргалиева Луара Кайрекеновна - 8777 468 85 37, 8747 475 25 31
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области Ускумбаева Дамеш Чайкаевна
Call-центр: 8 (7262) 45-11-22
Сотовый номер: 8702 000 05 20
Заместитель:
Атенов Жасулан Бекболатович - 8778 000 66 88
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Мусин Санат Кабиденович
Call-центр: 8 (7212) 50-25-11
Сотовый номер: 8778 665 71 49
Заместитель:
Акпарова Шынар Куанышовна - 8705 769 16 71
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Каппасов Орал Кабиевич
Call-центр: 8 (7142) 53-52-66, 8 (7142) 54-71-14
Сотовый номер: 8776 716 11 55
Заместитель:
Мальгаева Алёна Сарсенбаевна - 8775 689 93 85
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области Даулетова Галия Ногаевна
Call-центр: 8 (7242) 27-05-47
Сотовый номер: 8701 566 10 79
Заместитель:
Мырзағалиева Айгүл Абайқызы - 8701 432 28 34
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области Есболат Омирзак Кенганович
Call-центр: 8 (7292) 40-01-30
Сотовый номер: 8702 468 46 45
Заместитель:
Жұмалиев Тәттімбет Қайырбекұлы - 8775 551 55 50
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области Аязбаев Еркимбек Мухатаевич
Call-центр: 8 (7182) 61-82-66
Сотовый номер: 8775 612 28 01
Заместитель:
Уздембаева Гульнара Каиртасовна - 8702 464 76 92
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области Сураганова Айнагуль Агыбаевна
Call-центр: 8 (7152) 49-39-66
Сотовый номер: 8705 701 23 74
Заместитель:
Ильясова Галия Ситахметовна - 8702 590 58 29
Исполняющий обязанности руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области Шербаев Кудайберген Каипбекович
Call-центр: 8 (72533) 57-555, 8 (72533) 57-554, 8 (72533) 57-576
Сотовый номер: 8707 806 48 07
Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна
Call-центр: 8 (7232) 21-65-38
Сотовый номер: 8702 286 01 31
Заместитель:
Камбетов Жумабек Зиябекович -
8777 633 10 10
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