Опубликованы телефоны, куда казахстанцы могут сообщать о проблемах в сфере образования

Опубликованы номера телефонов руководителей департаментов по обеспечению качества в сфере образования, сообщает zakon.kz.

Казахстанцы смогут напрямую сообщать руководителям территориальных департаментов о каких-либо проблемах в сфере образования. К примеру, о привлечении педагогов к несвойственным функциям, нарушениях педагогической этики, отсутствии или неисправности элементов систем безопасности в организациях образования (камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки), - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Ранее Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки опубликовал телефоны горячей линии для обращений казахстанцев.

Читайте также: Родители школьников могут напрямую пожаловаться главам управлений образования

Нур-Султан

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Нур-Султан Куптлеуова Багымкул Абубакировна

Call-центр: 8 (7172) 51-69-85

Сотовый номер: 8701 606 61 00



Заместитель:

Козкеева Раушан Асхаткызы - 8702 402 07 76

Алматы

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы Ермекбаева Гульнар Омирбековна

Call-центр: 8 (727) 225-18-86

Сотовый номер: 8701 166 52 66



Заместитель:

Омарова Гульдана Турдахыновна - 8701 376 47 37

Шымкент

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Шымкент Шамшиева Нургуль Акылбековна

Call-центр: 8 (7252) 53-70-03, 53-70-06

Сотовый номер: 8701 501 20 40

Акмолинская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Акмолинской области Алтаев Серик Табылдинович

Call-центр: 8 (7162) 31-56-93

Сотовый номер: 8701 385 27 49



Заместитель:

Тасбулатова Гульнара Турлыбековна - 8775 550 97 50

Актюбинская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области Кузембаева Булбул Бисембаевна

Call-центр: 8 (7132) 41-44-58, 8747 250 38 50

Сотовый номер: 8771 784 84 39



Заместитель:

Мухамбеталина Жанар Тыныштыковна - 8771 843 33 17

Алматинская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматинской области Кабимолдаева Сауле Нурахановна

Call-центр: 8 (7282) 40-12-34

Сотовый номер: 8701 577 1142



Заместитель:

Кулахметова Айымгуль Саиновна - 8702 257 37 90

Атырауская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области Сулейменова Гулназ Туралиевна

Call-центр: 8 (7122) 27-60-12

Сотовый номер: 8775 331 66 21



Заместитель:

Таишев Бердибек Еркинбекович - 8702 352 74 00

Западно-Казахстанская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области Сарсенгалиева Гулнара Акмурзиевна

Call-центр: 8 (7112) 51-05-28

Сотовый номер: 8778 153 37 08, 8747 544 28 12

Заместитель:

Батыргалиева Луара Кайрекеновна - 8777 468 85 37, 8747 475 25 31

Жамбылская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Жамбылской области Ускумбаева Дамеш Чайкаевна

Call-центр: 8 (7262) 45-11-22

Сотовый номер: 8702 000 05 20



Заместитель:

Атенов Жасулан Бекболатович - 8778 000 66 88

Карагандинская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Мусин Санат Кабиденович

Call-центр: 8 (7212) 50-25-11

Сотовый номер: 8778 665 71 49

Заместитель:

Акпарова Шынар Куанышовна - 8705 769 16 71

Костанайская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Каппасов Орал Кабиевич

Call-центр: 8 (7142) 53-52-66, 8 (7142) 54-71-14

Сотовый номер: 8776 716 11 55

Заместитель:

Мальгаева Алёна Сарсенбаевна - 8775 689 93 85

Кызылординская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Кызылординской области Даулетова Галия Ногаевна

Call-центр: 8 (7242) 27-05-47

Сотовый номер: 8701 566 10 79

Заместитель:

Мырзағалиева Айгүл Абайқызы - 8701 432 28 34

Мангистауская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области Есболат Омирзак Кенганович

Call-центр: 8 (7292) 40-01-30

Сотовый номер: 8702 468 46 45

Заместитель:

Жұмалиев Тәттімбет Қайырбекұлы - 8775 551 55 50

Павлодарская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Павлодарской области Аязбаев Еркимбек Мухатаевич

Call-центр: 8 (7182) 61-82-66

Сотовый номер: 8775 612 28 01

Заместитель:

Уздембаева Гульнара Каиртасовна - 8702 464 76 92

Северо-Казахстанская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Северо-Казахстанской области Сураганова Айнагуль Агыбаевна

Call-центр: 8 (7152) 49-39-66

Сотовый номер: 8705 701 23 74

Заместитель:

Ильясова Галия Ситахметовна - 8702 590 58 29

Туркестанская область

Исполняющий обязанности руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области Шербаев Кудайберген Каипбекович

Call-центр: 8 (72533) 57-555, 8 (72533) 57-554, 8 (72533) 57-576

Сотовый номер: 8707 806 48 07

Восточно-Казахстанская область

Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области Махсутова Зейнеп Абдыжусуповна

Call-центр: 8 (7232) 21-65-38

Сотовый номер: 8702 286 01 31



Заместитель:

Камбетов Жумабек Зиябекович -

8777 633 10 10