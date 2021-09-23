На Каспийском море усилят экологический контроль

Депутаты Сената ратифицировали протокол по защите морской среды Каспийского моря, передает корреспондент zakon.kz.

Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте был подписан в Москве 20 июля 2018 года прикаспийскими государствами: Азербайджаном, Ираном, Россией, Туркменистан и Казахстаном.

Документ будет регулировать такие виды деятельности, как: нефтеперерабатывающие заводы, тепловые электростанции и установки для сжигания тепловой мощностью 300 МВт или более, атомные электростанции и другие атомные реакторы, строительство, реконструкцию или расширение автомагистралей.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев напомнил, что для реализации положений конвенции Экологическим кодексом Казахстана, вступившим в силу 1 июля 2021 года, закреплено регулирование трансграничных воздействий на окружающую среду, порядок их проведения, права и обязанности.

При участии Казахстана в качестве стороны происхождения трансграничных воздействий, процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится как внутри страны, так и с затрагиваемыми сторонами параллельно. Например, в случае строительства новых объектов на Каспии, материалы ОВОС направляются в местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц и заинтересованные государственные органы, а также параллельно в уполномоченные органы затрагиваемых сторон, - пояснил глава Минэкологии.

По его словам, срок проведения оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте составляет около шести месяцев. Окончательное решение по вопросам, поднятым на общественных слушаниях, принимает уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, при необходимости с привлечением заинтересованных государственных и негосударственных органов.

Тамила Языкова, Нур-Султан