Часть улиц перекроют из-за марафона в Алматы 

26 сентября будет перекрыта часть дорог в Алматы из-за марафона, сообщает zakon.kz.

С 9:00 25 сентября до 18:00 26 сентября будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

Старт и финиш марафона будет на площади Республики, поэтому по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 часов 25 сентября до 18:00 часов 26 сентября, - сообщили в Оргкомитете бегового соревнования "Алматы марафон".

26 сентября



Движение по пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр.Аль-Фараби будет полностью перекрыто с 04:30 до 12:00.

Движение по пр. Аль-Фараби от пр. Назарбаева до пр. Достык будет полностью перекрыто с 04:30 до 09:30 в день мероприятия.

Движение по пр. Аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Шашкина будет частично перекрыто с 04:30 до 12:00, южная сторона улицы будет открыта для автотранспорта.

Движение по пр. Аль-Фараби от ул. Шашкина до ул. Саина будет частично перекрыто с 04:30 до 13:30, южная сторона дороги будет открыта для автотранспорта.

Движение по ул. Саина от пр. Аль-Фараби до пр. Абая будет частично перекрыто с 04:30 до 13:30, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта.

Движение по пр. Абая от ул. Саина до ул. Байтурсынова будет частично перекрыто с 04:30 до 14:00, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта.

Движение по ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Сатпаева будет полностью перекрыто с 04:30 до 14:00.

Движение по ул. Сатпаева от ул. Байзакова до ул. Байтурсынова будет полностью перекрыто с 04:30 до 10:35.

Движение по ул. Сатпаева от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан будет полностью перекрыто с 04:30 до 14:00.

Движение по ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Сатпаева будет полностью перекрыто с 04:30 до 10:35.

Движение по ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Байзакова будет полностью перекрыто с 04:30 до 10:35.

Движение по ул. Шашкина от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева будет полностью перекрыто с 04:30 до 10:35.

Рекомендуемый маршрут для проезда к площади Республики на автотранспорте: