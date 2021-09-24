Пыльная буря накрыла один из районов Мангистау

24 сентября 2021, 16:37
Фото: instagram.com / beineu_akimdigi

В Бейнеуском районе Мангистауской области поднялась пыльная буря, в связи с чем районный акимат выпустил обращение к жителям и гостям области, передает zakon.kz.

Как пишет lada.kz, из-за резкого ухудшения погодных условий и пыльной бури в Бейнеуском районе занятия отменены для 8451 школьника, обучающегося в дневную смену.

Школьники перешли на онлайн-формат обучения. Просим следить за тем, чтобы школьники не выходили из дома. Уважаемые жители и гости области! В связи с неблагоприятными погодными условиями на автодорогах республиканского значения, проходящих по территории района, экипажи полиции приступили к усиленному режиму работы. акимат Бейнеуского района


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