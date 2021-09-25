Девушка повесилась на детской площадке в Шымкенте

25 сентября 2021, 00:30
Фото: PxHere

Девушка покончила с собой на детской площадке в городе Шымкент, сообщает zakon.kz.

На страшную находку наткнулись жильцы дома №12 по улице Диваева 18 сентября, передает Otyrar.kz.

Девушка 1993 года рождения висела на веревке, привязанной к детской горке.

В ДП города прокомментировали происшествие.

18 сентября 2021 года в Управление полиции Аль-Фарабийского района поступило сообщение о том, что гражданка 1993 года рождения совершила самоубийство во дворе одного из домов города. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся следственные действия, - говорится в сообщении.


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