Полицейским Узбекистана разрешили использовать электрошокеры

Сотрудники ОВД, привлекаемые для несения патрульно-постовой службы и обеспечения общественного порядка, будут использовать электрошоковые устройства в случае несоблюдения законных требований сотрудников ОВД и реальной опасности для здоровья и жизни, исходящей от правонарушителя, передает zakon.kz.

Основанием для использования сотрудником ОВД специальных средств, в т.ч. электрошоковых устройств, является закон РУз "Об органах внутренних дел", 21 и 23 статьи которого определяют порядок и условия применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, - говорится в сообщении UzNews.uz.

На основании данного закона издан приказ министра внутренних дел, которым утверждена инструкция о порядке применения электрошокера сотрудниками ОВД.

В частности, пользоваться устройством разрешается только тем сотрудникам, которые получат сертификат, подтверждающий прохождение специальной подготовки, утвержденный министерством внутренних дел и согласованный с министерством здравоохранения.

Целью использования электрошокового устройства является предотвращение причинения вреда жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов и граждан, немедленное реагирование на правонарушения и пресечение преступной деятельности без причинения серьезных телесных повреждений правонарушителям, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Узбекистана.

Сотрудник ОВД имеет право применять электрошоковое устройство при: