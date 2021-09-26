Ребенок впал в кому после игры на детской площадке в Уральске

Девятилетний ребенок едва не погиб, играя на детской площадке в Уральске, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 25 сентября в одном из дворов по улице У.Громовой, передает портал "Мой город".

Играя, ребенок упал и запутался в тренировочном аркане. Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "удушье".

Основной причиной детского травматизма на игровых площадках является отсутствие надлежащего родительского внимания. пресс-служба ДП ЗКО

В управлении здравоохранения ЗКО добавили, что ребенок находится в городской многопрофильной больнице.

Состояние крайне тяжелое. В коме. Находится в отделении реанимации. пресс-служба УП ЗКО