Самый популярный прием телефонных мошенников

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники используют фразу, с помощью которой им удается обмануть россиян, передает zakon.kz.

Как пишет агентство "Прайм", злоумышленник произносит фразу в тот момент, когда он пытается закинуть "психологический крючок" и завладеть вниманием жертвы.

Соловьев назвал мнимые звонки из банка якобы для списания средств самым популярным приемом мошенников. Эту ситуацию телефонные злоумышленники формулируют следующим образом:

На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников.

По мнению юриста, подобная фраза волшебным образом лишает людей бдительности и заставляет их верить мошеннику. Услышав эти слова, необходимо задуматься, каким образом "банкиры" зафиксировали "подозрительную активность". Соловьев посоветовал россиянам немедленно заканчивать диалог и класть трубку, если их начнут убеждать о попытке воровства средств с их карты.