Обязательная цифровая маркировка обуви в Казахстане - ответы на часто задаваемые вопросы

До старта обязательной цифровой маркировки обуви в Казахстане осталось чуть больше месяца. С 1 ноября будет запрещено производство и ввоз немаркированной обуви на территорию страны, сообщает zakon.kz.
В ТОО "Центр развития цифровой экономики" ответили на часто задаваемые бизнесом вопросы, чтобы участники рынка обуви могли эффективно подготовиться к нововведению.
Государство (МИИР РК, МТИ РК, КГД МФ РК).
Центр развития цифровой экономики АО "Казахтелеком" - единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров в РК.
Бизнес: производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы.
С 1 ноября 2021 года вводится обязательная цифровая маркировка обуви.
До 1 апреля 2022 года можно продавать немаркированную обувь, произведенную, ввезенную до 1 ноября 2021 года.
До 1 ноября 2022 года нереализованные немаркированные обувные товары должны быть промаркированы как остатки обувных товаров.
С 1 ноября 2022 года вводится запрет на реализацию и оборот немаркированной обуви.
Необходимо зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживаемости товаров markirovka.kz, зарегистрировать товар в Национальном каталоге товаров, после чего система сгенерирует коды маркировки.
Уже сейчас. В системе маркировки и прослеживаемости товаров markirovka.kz в продуктивной версии можно заносить карточки товаров в Национальный каталог и заполнять все необходимые поля. Также действует тестовая среда, где можно проработать все процессы, включая и заказ кодов Data Matrix. При этом заказанные коды также будут тестовые. Тест-версия доступна по ссылке.
Согласно кодам ТН ВЭД 6401, 6402, 6403, 6404, 6405
Потребители самостоятельно смогут проверить легальность товара, отсканировав код Data Matrix с помощью мобильного приложения Naqty Onim. Сейчас такая проверка доступна для табачных изделий. После ввода обязательной маркировки обуви это станет возможным и для обуви.
Если обувь производится в Казахстане, то маркирует ее производитель. Он должен промаркировать продукцию до выставления на продажу.
Если обувь производится за рубежом (в том числе и в странах ЕАЭС), то маркирует товар импортер. Маркировать обувь в таком случае можно:
Розница при продаже обуви выводит товар из оборота, сканируя код маркировки 2D-сканером или приложением Naqty sauda kassa. При этом если есть бракованный или испорченный товар, то его вывести из оборота можно так: в системе формируется документ - уведомление, затем нужно указать коды, которые нужно вывести по той или иной причине, например "брак", "порча", "уничтожение".
Код необходимо нанести на изделие, этикетку или на коробку.
Производителям и импортерам для получения кода маркировки нужно заполнить карточку на каждый вид изделия в Национальном каталоге товаров в системе маркировки. При заполнении нужно указать GTIN. Для его получения нужно вступить в ассоциацию автоматической идентификации "GS1-Kazakhstan", сделать это можно в системе маркировки. После чего будет получен GTIN с префиксом 487 (Казахстан).
Правительством РК официально утверждена стоимость кода маркировки на обувь - 2,68 тенге (без НДС).
Необходимо промаркировать ее в системе маркировки по упрощенной схеме (в системе указывается упрощенные сведения о товаре).
В среднем расходы, связанные с маркировкой для производителей и импортеров будут составлять 0,1-2,5% от стоимости одной пары обуви. Это относительно немного и значит не существенно отразится на ценах.
По всем вопросам цифровой маркировки можно обращаться в круглосуточный контакт-центр 8 800 080 65 65.
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