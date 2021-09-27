Обязательная цифровая маркировка обуви в Казахстане - ответы на часто задаваемые вопросы

До старта обязательной цифровой маркировки обуви в Казахстане осталось чуть больше месяца. С 1 ноября будет запрещено производство и ввоз немаркированной обуви на территорию страны, сообщает zakon.kz.

В ТОО "Центр развития цифровой экономики" ответили на часто задаваемые бизнесом вопросы, чтобы участники рынка обуви могли эффективно подготовиться к нововведению.

Кто включен в процесс

Государство (МИИР РК, МТИ РК, КГД МФ РК).

Центр развития цифровой экономики АО "Казахтелеком" - единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров в РК.

Бизнес: производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы.

Основные даты

С 1 ноября 2021 года вводится обязательная цифровая маркировка обуви.

До 1 апреля 2022 года можно продавать немаркированную обувь, произведенную, ввезенную до 1 ноября 2021 года.

До 1 ноября 2022 года нереализованные немаркированные обувные товары должны быть промаркированы как остатки обувных товаров.

С 1 ноября 2022 года вводится запрет на реализацию и оборот немаркированной обуви.

Как получить код маркировки на обувь

Необходимо зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживаемости товаров markirovka.kz, зарегистрировать товар в Национальном каталоге товаров, после чего система сгенерирует коды маркировки.

Когда можно начать работу в системе маркировки

Уже сейчас. В системе маркировки и прослеживаемости товаров markirovka.kz в продуктивной версии можно заносить карточки товаров в Национальный каталог и заполнять все необходимые поля. Также действует тестовая среда, где можно проработать все процессы, включая и заказ кодов Data Matrix. При этом заказанные коды также будут тестовые. Тест-версия доступна по ссылке.

Какой вид обуви должен быть промаркирован

Согласно кодам ТН ВЭД 6401, 6402, 6403, 6404, 6405

Как проверить подлинность кода маркировки и товара

Потребители самостоятельно смогут проверить легальность товара, отсканировав код Data Matrix с помощью мобильного приложения Naqty Onim. Сейчас такая проверка доступна для табачных изделий. После ввода обязательной маркировки обуви это станет возможным и для обуви.

Кто и где маркирует обувь

Если обувь производится в Казахстане, то маркирует ее производитель. Он должен промаркировать продукцию до выставления на продажу.

Если обувь производится за рубежом (в том числе и в странах ЕАЭС), то маркирует товар импортер. Маркировать обувь в таком случае можно:

на территории третьих стран;

на производстве;

на таможенных складах.

Розница при продаже обуви выводит товар из оборота, сканируя код маркировки 2D-сканером или приложением Naqty sauda kassa. При этом если есть бракованный или испорченный товар, то его вывести из оборота можно так: в системе формируется документ - уведомление, затем нужно указать коды, которые нужно вывести по той или иной причине, например "брак", "порча", "уничтожение".

Куда наносится код Data Matrix

Код необходимо нанести на изделие, этикетку или на коробку.

Как производителю и импортеру получить GTIN (штрих-код упаковки)

Производителям и импортерам для получения кода маркировки нужно заполнить карточку на каждый вид изделия в Национальном каталоге товаров в системе маркировки. При заполнении нужно указать GTIN. Для его получения нужно вступить в ассоциацию автоматической идентификации "GS1-Kazakhstan", сделать это можно в системе маркировки. После чего будет получен GTIN с префиксом 487 (Казахстан).

Сколько стоит код маркировки

Правительством РК официально утверждена стоимость кода маркировки на обувь - 2,68 тенге (без НДС).

Что делать с немаркированной обувью, ввезенной в страну до 1 ноября 2021 года

Необходимо промаркировать ее в системе маркировки по упрощенной схеме (в системе указывается упрощенные сведения о товаре).

Подорожает ли обувь с введением маркировки

В среднем расходы, связанные с маркировкой для производителей и импортеров будут составлять 0,1-2,5% от стоимости одной пары обуви. Это относительно немного и значит не существенно отразится на ценах.

Куда обращаться, если возникают вопросы

По всем вопросам цифровой маркировки можно обращаться в круглосуточный контакт-центр 8 800 080 65 65.